Во Вьетнаме при опрокидывании катера у острова Фукуок погибли 15 человек

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Всего на борту находились 36 пассажиров и члены экипажа.

Во Вьетнаме при крушении катера погибли 15 человек

Фото: www.globallookpress.com/Andreas Rose

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Пятнадцать человек погибли в результате опрокидывания скоростного катера у побережья крупнейшего вьетнамского острова Фукуок. Об этом сообщили в администрации особой экономической зоны Фукуок.

«Скоростной катер, который перевозил 32 индийских туриста и четырех членов экипажа, 11 июля перевернулся у крупнейшего вьетнамского острова Фукуок, в результате чего погибли 15 человек», — привели слова ведомства в издании VnExpress.

Как отметили в VnExpress, катер эксплуатировала компания Ocean Pear Island Company. Представитель перевозчика сообщил, что капитан судна обладал многолетним опытом управления пассажирскими судами. При этом каких-либо предварительных выводов о причинах случившегося компания не приводит.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели в Италии 31-летнего индийского рабочего, которого после тяжелой производственной травмы владелец фермы оставил на обочине дороги. Мужчина попал под сельскохозяйственную машину, лишился руки и получил тяжелые травмы ног.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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