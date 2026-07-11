Во Вьетнаме при опрокидывании катера у острова Фукуок погибли 15 человек

Пятнадцать человек погибли в результате опрокидывания скоростного катера у побережья крупнейшего вьетнамского острова Фукуок. Об этом сообщили в администрации особой экономической зоны Фукуок.

«Скоростной катер, который перевозил 32 индийских туриста и четырех членов экипажа, 11 июля перевернулся у крупнейшего вьетнамского острова Фукуок, в результате чего погибли 15 человек», — привели слова ведомства в издании VnExpress.

Как отметили в VnExpress, катер эксплуатировала компания Ocean Pear Island Company. Представитель перевозчика сообщил, что капитан судна обладал многолетним опытом управления пассажирскими судами. При этом каких-либо предварительных выводов о причинах случившегося компания не приводит.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели в Италии 31-летнего индийского рабочего, которого после тяжелой производственной травмы владелец фермы оставил на обочине дороги. Мужчина попал под сельскохозяйственную машину, лишился руки и получил тяжелые травмы ног.

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