«Соглашения не было»: Рубио рассекретил переговоры в Анкоридже

Госсекретарь США Рубио: в Анкоридже не было достигнуто соглашений по Украине

На переговорах в Анкоридже между представителями России и США обсуждались исключительно предварительные предложения, а не готовое мирное соглашение по Украине. Об этом журналистам заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Соглашения там никогда не было», — сказал он.

Рубио так прокомментировал недавнее заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, который упрекнул Вашингтон в отходе от базовых принципов урегулирования конфликта.

По словам Рябкова, эти принципы были согласованы президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом во время их встречи на Аляске в августе прошлого года.

Рубио подчеркнул, что хоть американская сторона и не давала никаких твердых обязательств, она по-прежнему готова играть конструктивную роль в будущем мирном процессе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин подтвердил, что Москва готова вести мирные переговоры с Киевом, но они должны строиться на фундаменте ранее достигнутых договоренностей в Анкоридже и Стамбуле.

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