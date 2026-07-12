Ребенок пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 60 0

У несовершеннолетнего диагностировали осколочные ранения лица и живота.

Атака ВСУ на Белгородскую область 11 июля — сколько раненых

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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В результате атаки вражеского беспилотника на белгородский город Грайворон пострадал 13-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

В ведомстве заявили, что несовершеннолетний в момент инцидента ехал на велосипеде. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в местную больницу, у него диагностированы осколочные ранения лица и живота.

«В настоящее время он находится в реанимационном отделении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — подчеркнули в оперштабе.

Российские регионы ежедневно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции. Киевский режим наносит удары беспилотниками и ракетами по жилым домам, гражданским объектам, а также автобусам с пассажирами. Жертвами агрессивных действий ВСУ чаще всего становятся мирные жители.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись обстрелу со стороны киевских боевиков. В результате были повреждены автомобили, объекты инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

До этого вражеский летательный аппарат ударил по пассажирскому автобусу в Белгородской области — ранения получили шесть человек, в том числе двое детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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