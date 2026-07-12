Мурат Гассиев отстоял титул чемпиона мира по боксу

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 43 0

В главном поединке вечера россиянин нокаутировал Питера Кадиру.

Мурат Гассиев против Питера Кадиру — как прошел бой

Фото: © РИА Новости/Мурат Гассиев

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Российский боксер-супертяжеловес Мурат Гассиев отстоял чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Спортсмен одержал победу в главном поединке турнира IBA.PRO 19, который прошел в Москве.

Соперником россиянина стал представитель Германии Питер Кадиру, заменивший выбывшего из-за травмы олимпийского чемпиона из Франции Тони Йоку. Противостояние боксеров завершилось досрочно — в шестом раунде Гассиев нокаутировал немца.

Для российского боксера эта победа стала 34-й в профессиональной карьере. При этом 26 поединков спортсмен завершал досрочно. Также на его счету два поражения — от украинца Александра Усика и шведа Отто Валлину.

Кроме того, он впервые защитил пояс чемпиона мира, который завоевал в прошлом году благодаря победе над болгарином Курбатом Пулевым. Тот бой уроженец Северной Осетии тоже завершил в шестом раунде нокаутом.

Ранее россиянин Дмитрий Бивол защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super и IBF среди полутяжеловесов, одолев немца Михаэля Айферта.

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