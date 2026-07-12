Не пойдут по стопам отца: Киркоров раскрыл планы детей на будущее

Киркоров рассказал о планах детей и успехах в учебе

На концерте «Звезды Русского радио» в рамках фестиваля «Белые ночи» народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал о будущем своих детей — 15-летней Аллы-Виктории и 14-летнего Мартина. Об этом певец сообщил в беседе с 7Дней.ru.

По словам артиста, его сын Мартин почти без троек окончил восьмой класс после того, как отец ограничил ему доступ к компьютерам.

«Этот урок жизни его многому научил, и это подействовало на его успехи в школе, и он практически без троек закончил этот год», — рассказал Киркоров.

Летом Мартин продолжает активно заниматься спортом. Артист отметил, что сыну оказалось проще найти увлечение вне гаджетов, поскольку он серьезно интересуется спортивными занятиями.

К дочери Алле-Виктории певец относится менее строго. По его словам, девочка хорошо себя ведет, увлекается блогингом и проявляет интерес к творческим направлениям.

Киркоров признался, что зависимость детей от телефонов и компьютеров остается одной из главных сложностей. При этом, как отметил исполнитель, с такой же проблемой сталкиваются многие родители подростков.

«Но пытаюсь занять чем-то другим, привить какие-то хобби. Мартину проще — он в спорте, Аллочка — она блогер, творческая», — объяснил артист.

В сентябре Мартин и Алла-Виктория перейдут в девятый класс. Им предстоит готовиться к основному государственному экзамену и постепенно определяться с будущей профессией.

По словам Киркорова, дети уже решили, что не собираются становиться певцами и идти по стопам отца. Мартин рассматривает возможность связать жизнь со спортом, а Алла-Виктория может выбрать модельный бизнес или театр.

«Мартин видит себя в спорте, хотя мозги у него светлые. Я вижу его в деле. А Алла, может, пойдет в модельный бизнес, может, пойдет в театр», — добавил певец.

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