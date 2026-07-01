Умер начальник команды сборной России по футболу Сергей Куличенко

В возрасте 48 лет умер начальник команды сборной России по футболу Куличенко

Начальник мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко скончался на 49-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба национальной команды.

«Ушел из жизни начальник команды сборной России Сергей Куличенко <…> Соболезнуем его родным и близким. Светлая память», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сборной России.

Куличенко начал работать в Российском футбольном союзе в 2005 году, заняв должность администратора сборных. Позже он стал старшим администратором, а в 2021 году был назначен начальником мужской национальной команды.

До перехода на административную работу Куличенко выступал как профессиональный футболист. За годы карьеры, продолжавшейся с 1996 по 2003 год, он защищал цвета ЦСКА, самарских «Крыльев Советов», нижегородского «Локомотива», «Торпедо-ЗИЛ», воронежского «Факела», а также эстонской «Лантаны» и бельгийского «Мехелена».

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