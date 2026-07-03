Невролог предупредил, что выдавливание прыщей грозит летальным исходом

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 25 0

Есть две зоны на лице, которые имеют самый короткий путь к мозгу.

Фото, видео: www.globallookpress.com/our-planet.berlin; 5-tv.ru

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Невролог Евдокимов: выдавливание прыщей может привести к летальному исходу

Выдавливание прыщей в области носогубного треугольника может привести к летальному исходу. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал невролог Александр Евдокимов.

По его словам, нос и носогубный треугольник — две зоны, которые больше других связаны с мозгом и имеют самый короткий к нему путь. Попытки избавиться от ненавистного воспаления под носом, в носу и на верхней губе крайне опасно, поскольку это может привести к распространению инфекции в мозг и развитию серьезных осложнений, таких как менингит, вплоть до летального исхода.

Подобного рода последствия, как отметил эксперт, касаются людей с ослабленным иммунитетом. При этом здоровому человеку в 99% случаях, даже при поступлении в организм инфекции, ничего не грозит.

«Если он (организм. — Прим. ред.) ослаблен по тем или иным причинам, на стрессах, на нервах, то есть иммунитет снижен, то там инфекция может спокойно залететь в сам мозг и вызвать менингит, энцефалит и смерть как итог», — пояснил невролог.

Как ранее писал 5-tv.ru, попытки самостоятельно выдавить фурункул в домашних условиях могут привести к смертельно опасному заражению крови (сепсису).

Фурункул — это не просто прыщ, а бактериальное и чаще всего стафилококковое воспаление волосяного фолликула. Давление на него лишь загоняет инфекцию глубже, способствуя слиянию нескольких очагов в карбункул, который уже требует хирургического вмешательства.

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