Постпред Небензя назвал способ остановить героизацию нацистов на Украине

Прекратить практику героизации нацистов на Украине можно только одним способом. Об этом сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости.

«Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — процитировало агентство слова Небензи.

Поводом для данного заявления послужил принятый Верховной радой 1 июля законопроект о создании «украинского национального пантеона».

Документ, инициированный Зеленским, предполагает включение в него членов запрещенных в России организаций ОУН* и УПА*. Кроме того, украинский лидер лично участвовал в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* и присвоил подразделению ВСУ наименование «имени героев УПА*».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что постоянный представитель России при ООН выступал в Совете Безопасности ООН с резкой критикой в адрес украинского постпреда Андрея Мельника. Российский дипломат продемонстрировал коллегам фотографии погибших в результате теракта в Старобельске и осудил поведение Мельника, который, по словам Небензи, проявил неуважение к жертвам трагедии.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.