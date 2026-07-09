США атаковали почти 90 целей в Иране

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 183 0

Взрывы были слышны в провинции Бушер, где расположена строящаяся АЭС.

Атака США на Иран 9 июля: сколько целей поразили

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

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Тема:
Война в Иране

США поразили почти 90 целей в Иране. Об этом сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X.

Удары нанесли по системам противовоздушной обороны, средствам береговой разведки, складам ракет и беспилотников, объектам военно-морской логистики.

«Завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе», — отмечается в заявлении CENTCOM.

Ранее иранские СМИ сообщили о взрывах в портовых городах Сирик, Бендер-Аббас и Чабахар, а также в провинции Бушер, где находится строящаяся Россией АЭС.

По информации агентства NourNews, станция не пострадала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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