США атаковали почти 90 целей в Иране
Взрывы были слышны в провинции Бушер, где расположена строящаяся АЭС.
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office
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США поразили почти 90 целей в Иране. Об этом сообщает Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X.
Удары нанесли по системам противовоздушной обороны, средствам береговой разведки, складам ракет и беспилотников, объектам военно-морской логистики.
«Завершили очередной раунд ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческое судоходство и мирных гражданских моряков в Ормузском проливе», — отмечается в заявлении CENTCOM.
Ранее иранские СМИ сообщили о взрывах в портовых городах Сирик, Бендер-Аббас и Чабахар, а также в провинции Бушер, где находится строящаяся Россией АЭС.
По информации агентства NourNews, станция не пострадала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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