Армия России в ночь на 12 июля нанесла групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — написала пресс-служба ведомства на канале в мессенджере МАКС.

В результате ударов поражены элементы портовой сети, которые украинские боевики использовали для перемещения и хранения военных грузов, а также топлива и смазочных материалов. Кроме того, уничтожены морские суда и паром, которые доставляли упомянутые грузы в украинские порты.

Ранее ВС РФ уничтожили склады горюче-смазочных материалов ВСУ.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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