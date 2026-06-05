Уже забыл Кибу? Лепс замечен в компании новой юной девушки

Григорий Лепс был замечен в компании новой юной девушки

Народный артист России Григорий Лепс замечен на вечеринке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026 с новой девушкой. Об этом сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на Telegram-канал «Антиглянец».

По данным прессы, певец был замечен державшимся за руку с «юной длинноволосой нимфой». Официального выхода в свет Лепса с новой девушкой не было. И какой-либо уточняющей информации о его спутнице тоже нет.

При этом в апреле музыкант говорил журналистам, что еще не пережил разрыв с бывшей невестой Авророй Кибой и к новым отношениям не готов. Этот роман артиста активно освещался в СМИ. Известно, что летом 2025 года Лепс и Киба обручились. После чего начали активно готовиться к свадьбе. Но в декабре прошлого года эта пара распалась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аврора Киба заявила о невозможности поддерживать тесное общение со своим бывшим возлюбленным Григорием Лепсом. Такая дистанция, по ее словам, необходима для сохранения гармонии в нынешних отношениях.

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