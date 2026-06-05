Уже забыл Кибу? Лепс замечен в компании новой юной девушки

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Еще в апреле артист заявлял, что еще не пережил разрыв с бывшей возлюбленной.

У Григория Лепса новая девушка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Григорий Лепс был замечен в компании новой юной девушки

Народный артист России Григорий Лепс замечен на вечеринке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026 с новой девушкой. Об этом сообщило издание 7Дней.ru со ссылкой на Telegram-канал «Антиглянец».

По данным прессы, певец был замечен державшимся за руку с «юной длинноволосой нимфой». Официального выхода в свет Лепса с новой девушкой не было. И какой-либо уточняющей информации о его спутнице тоже нет.

При этом в апреле музыкант говорил журналистам, что еще не пережил разрыв с бывшей невестой Авророй Кибой и к новым отношениям не готов. Этот роман артиста активно освещался в СМИ. Известно, что летом 2025 года Лепс и Киба обручились. После чего начали активно готовиться к свадьбе. Но в декабре прошлого года эта пара распалась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аврора Киба заявила о невозможности поддерживать тесное общение со своим бывшим возлюбленным Григорием Лепсом. Такая дистанция, по ее словам, необходима для сохранения гармонии в нынешних отношениях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:18
Вкус солнца: топ-3 вкусных и полезных продуктов из одуванчика
16:06
Прокуратура взяла на контроль дело о массовом отравлении детей в лагере «Зарница»
15:54
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
15:52
Обманула блогеров на 10 миллионов: суд арестовал обвиняемую в мошенничестве москвичку Аташян
15:45
«Мне некого позвать на концерт»: выпускник Гнесинки собрал полный зал через соцсети
15:44
«Ура! Мы дома!» — кадры возвращения 185 российских бойцов из плена

Сейчас читают

Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео