В Москве простились с продюсером РЕН ТВ Владимиром Филимоновым

В Москве состоялась церемония прощания с креативным продюсером РЕН ТВ и руководителем дирекции производства кино и сериалов Владимиром Филимоновым.

Траурная церемония прошла в морге НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Проститься с продюсером пришли его близкие, друзья и коллеги. Они возложили к гробу цветы и венки, почтив память человека, внесшего заметный вклад в развитие российского телевидения и кинематографа.

Коллеги вспоминают, что Филимонов подходил к каждому проекту с полной самоотдачей, сочетая профессионализм с искренней преданностью своему делу.

Владимир Филимонов ушел из жизни 9 июля. За годы работы он принял участие в создании десятков телевизионных проектов, которые завоевали любовь миллионов зрителей.

Среди его работ — сериалы и фильмы «Зло», «Операция „Неман“», «Банда „ЗИГЗАГ“», «Варяг», «Отцы», «Беглец», «Крутые меры», «Спецы», оба сезона «Операции „Карпаты“», а также «СМЕРШ. Продолжение», «СМЕРШ 3», «СМЕРШ 4», «Разящий луч», «По следу зверя», «Дорогой Вилли», «Грачи», «Сокровища скифов» и «Крайние меры».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка России Ольга Погодина поделилась воспоминаниями о продюсере РЕН ТВ Владимире Филимонове. Актриса рассказала, что познакомилась с Филимоновым во время работы над крупными телевизионными проектами. По ее словам, профессиональное сотрудничество вскоре переросло в крепкую дружбу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.