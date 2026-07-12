Три мирных жителя погибли в результате удара ВСУ в Энергодаре

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 63 0

Атакован гражданский автомобиль.

Последствия удара ВСУ по Энергодару 12 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В результате удара ВСУ по Энергодару погибли три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», — написал он в личном блоге.

Глава региона также отметил, что ВСУ не давали оказать оперативную помощь пострадавшим — сохранялась угроза повторных ударов.

Балицкий выразил соболезнования родственникам погибших.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в городе Каменка-Днепровская Запорожской области беспилотник атаковал супермаркет. После удара в здании начался пожар, а сам объект получил серьезные повреждения.

Евгений Балицкий отметил, что в ближайшее время специалисты должны оценить масштаб ущерба и определить сроки восстановления магазина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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