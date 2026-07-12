На Украине назвали вероятного кандидата на пост нового премьер-министра

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 79 0

После заявления Зеленского о перестановках в правительстве внимание приковано сразу к нескольким персонам.

Кто займет пост премьера Украины после ухода Свириденко

Фото: ALEXANDROS BELTES/ТАСС

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Страна.ua: новым премьером Украины может стать глава «Нафтогаза» Корецкий

Наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Украины считается руководитель НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Поводом для таких предположений стала публикация лидера киевского режима Владимира Зеленского, который разместил совместную фотографию с Корецким и поблагодарил его за работу в «Нафтогазе» и «Укрнафте». При этом прямо Зеленский не сказал, что предложил Корецкому пост премьера.

По информации издания, Корецкий связан с небезызвестным бизнесменом Тимуром Миндичем, другом Зеленского.

Тем временем глава киевского режима провел встречу и с мэром Харькова Игорем Тереховым, которого также называют одним из возможных кандидатов на высокую государственную должность. 

Кроме того, Зеленский встретился с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, которого также упоминают среди возможных претендентов на пост нового премьер-министра. При этом о кадровых решениях по итогам встречи не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила свой уход с должности после заявления Владимира Зеленского о предстоящих изменениях в составе правительства.

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