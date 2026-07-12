«Вырвал с корнем»: ураган повалил более 200 деревьев в Павловском парке Петербурга

Ураган повалил более 200 деревьев в Павловском парке Петербурга

Сильный ветер стал причиной серьезных разрушений в Павловском парке Санкт-Петербурга — стихия повалила более 200 деревьев, многие из которых были вырваны с корнем. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного музея-заповедника «Павловск».

«Сильнейший ветер вырвал с корнем вековые дубы и липы, почти на каждой аллее парка повалены деревья», — говорится в сообщении музея.

Стихия повредила деревья на нескольких аллеях. Среди поврежденных оказался и старый дуб у реки Славянки, который сотрудники парка пытались сохранить на протяжении двух лет.

Несмотря на сильную непогоду, обошлось без пострадавших среди людей. Исторические павильоны парка также не получили повреждений.

Работники начали устранять последствия урагана сразу после того, как он завершился. Восстановительные работы продолжаются, а для их проведения Павловский парк закроют для посетителей в понедельник, 13 июля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве два человека пострадали из-за удара молнии во время сильного дождя. Мужчины пытались укрыться от непогоды под деревом возле стадиона «Труд», куда попал разряд, после чего пострадавших доставили в больницу.

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