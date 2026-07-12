«Она была в шоке»: очевидец спас женщину из тонущего в Неве автомобиля

В Санкт-Петербурге очевидец спас женщину из тонущего в Неве автомобиля

Жительницу Санкт-Петербурга спасли из тонущего в Неве автомобиля через открытое окно. Об этом сообщил очевидец происшествия Константин в беседе с 5-tv.ru.

Мужчина признался, что начал действовать сразу, как только увидел падение иномарки в воду в районе Университетской набережной.

«Машина прямо на моих глазах падает в воду. Я, долго не думая, сразу подбегаю к машине. Повезло, что у нее было открыто окно. И буквально через это окно она (пострадавшая. — Прим. ред.) мне подала руку, и я ее вытащил, прямо сразу на набережную», — сказал Константин.

Все случилось вчера вечером, когда в Петербурге шел сильный дождь с грозой. По словам очевидца, из-за плохой погоды женщина могла не заметить съезд к воде или потерять управление.

«Она была в шоке, конечно. Вообще не поняла сразу, что произошло. Заплакала, естественно, переживала», — рассказал мужчина.

После спасения женщины к месту происшествия подошли ее знакомые. По словам Константина, она, вероятно, направлялась в ресторан на набережной, где ее ожидали.

Когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, автомобиль уже полностью ушел под воду. Как сообщает городское ГУМЧС РФ, машину удалось достать с помощью автокрана.

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