Экс-премьер Испании спровоцировал скандал расистским выпадом против французов

Бывший глава правительства Испании Мариано Рахой оказался в центре громкого скандала после публикации расистских заявлений о национальной команде Франции по футболу. Об этом сообщает издание Politico.

«Это команда очень высокого уровня. Конечно, без французов», — написал Рахой в статье для испанской газеты El Debate, намекнув на африканское происхождение многих игроков французской сборной.

Эти слова вызвали шквал негодования по обе стороны Пиренеев. Лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель обвинил Рахоя в «неприкрытом расизме».

Глава комитета по европейским делам Национального собрания Франции Пьер-Александр Англад назвал выпад «оскорблением французской команды и всей страны». Правящая Испанская социалистическая рабочая партия также отреагировала крайне резко, заявив, что бывшему главе правительства «позорно» делать подобные заявления.

Скандальное высказывание прозвучало накануне противостояния двух сборных на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Полуфинальный матч между командами Франции и Испании состоится 14 июля в Техасе.

Ранее 5-tv.ru писал, что определились все участники полуфиналов чемпионата мира по футболу 2026 года.

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