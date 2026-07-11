В Казани автомобиль загорелся после столкновения с фонарным столбом

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 66 0

За рулем находился 22-летний житель.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; Telegram/ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ/@Kazan_bezopasno_Bot; 5-tv.ru

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Серьезная авария произошла ночью в Казани на улице Назарбаева. Автомобиль Skoda Rapid врезался в бетонное ограждение, затем протаранил опору освещения и загорелся. Об этом сообщила Госавтоинспекция Казани в Telegram-канале.

По предварительным данным, за рулем находился 22-летний житель Вахитовского района со стажем вождения пять лет. Двигаясь со стороны транспортной развязки улиц Тихомирнова, Вишневского и проспекта Универсиады в направлении улицы Петербургской, водитель выбрал небезопасную скорость, не выдержал боковой интервал и потерял контроль над машиной.

После столкновения с железобетонным ограждением типа «Нью-Джерси» автомобиль врезался в световую опору, после чего произошло возгорание. На помощь пострадавшим пришли водители проезжавших автомобилей и находившиеся поблизости пешеходы. Им удалось частично локализовать пожар до прибытия экстренных служб. Водителя и пассажира госпитализировали на автомобилях скорой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении и проводят административное расследование. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства аварии и принять процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городском округе Мытищи произошло ДТП. Водитель автомобиля Citroën потерял управление, после чего машина врезалась в ворота и забор частного домовладения. В результате ДТП травмы получили семь человек.

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