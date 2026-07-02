В Перми мужчина пробрался в квартиру вслед за девочкой и изнасиловал ее

В Перми перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, инцидент произошел в январе 2015 года в Индустриальном районе. Обвиняемый проследил за девочкой до квартиры, где она жила. Убедившись, что дома никого нет, он прошел следом за жертвой, совершил преступление и скрылся.

Долгое время установить личность злоумышленника не удавалось. Однако в ходе планомерной работы следователей-криминалистов совместно с сотрудниками МВД удалось выйти на подозреваемого. Им оказался мужчина, ранее дважды судимый за тяжкие преступления.

После задержания его поместили под стражу. По данным следствия, он признал свою вину. В рамках расследования проведена судебно-генетическая экспертиза, а также процедура опознания, в ходе которой потерпевшая указала на обвиняемого. Уголовное дело по статье 132 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

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