Россиян допустили к международным турнирам по настольному теннису с флагом и гимном

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 67 0

Изменения в спортивной среде последовали за масштабным решением МОК.

Какие спортивные федерации допускают россиян с флагом

Фото: ФНТР/Алексей Савченко

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ITTF начнет допускать россиян к турнирам с флагом и гимном с 28 июля

Спортсмены из России получили право выступать на международных турнирах по настольному теннису под государственным флагом и гимном с 28 июля 2026 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Исполнительный комитет организации утвердил решение о полном восстановлении прав российских игроков.

«После рассмотрения вопроса исполнительный совет утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года», — приводятся слова из документа.

Представители федерации подчеркнули, что данный шаг стал прямым следствием обновленных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее организация инициировала смягчение санкционного давления на российский спорт.

Позитивные изменения в теннисной среде последовали за масштабным решением МОК от 7 июля, согласно которому международным структурам было предложено отменить действующие запреты. В рамках этого процесса комитет временно вернул признание Олимпийскому комитету России.

Глава ведомства Михаил Дегтярев отметил, что такая позиция мировых чиновников значительно ускорит выход отечественных атлетов из изоляции.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия МОК как фундаментальный этап на пути возвращения россиян к полноценной соревновательной деятельности.

Ранее аналогичную поддержку инициативе выразила Международная федерация гимнастики. Несмотря на допуск спортсменов, проведение турниров под эгидой МОК на территории РФ пока остается под запретом.

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