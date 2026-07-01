Сменила спортивное гражданство и проиграла: Кудерметова не прошла во второй круг Уимблдона-2026

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Алена Куликова
Алена Куликова 45 0

Теннисистка родилась и выросла в Москве, где начала заниматься спортом и сделала первые шаги в профессиональной карьере. В 2025 году она стала представлять Узбекистан.

Кудерметова проиграла на Уимблдоне

Фото: www.globallookpress.com/Laurent Lairys

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Ранее выступавшая за Россию теннисистка Кудерметова проиграла на Уимблдоне-2026

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв Полину Кудерметову, которая с 2025 года выступает за Узбекистан. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой.

Кудерметова родилась и выросла в Москве, где начала заниматься теннисом и сделала первые шаги в профессиональной карьере. В 2025 году спортсменка сменила спортивное гражданство и стала представлять Узбекистан на международных турнирах.

Самсонова, напротив, в детстве переехала вместе с родителями в Италию и до 2018 года выступала под итальянским флагом. Позже теннисистка приняла решение представлять Россию.

В очной встрече на старте Уимблдона преимущество оказалось на стороне Самсоновой. Россиянка уверенно провела матч, не отдав сопернице ни одного сета, и продолжила борьбу за титул, оформив выход во второй круг турнира.

Уимблдонский турнир 2026 — профессиональный теннисный турнир серии Большого шлема, который разыгрывался на открытых травяных кортах комплекса Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что российские юниоры завоевали 17 медалей на первенстве Европы по прыжкам в воду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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