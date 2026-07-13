Мария Захарова назвала варварством кражу танка-памятника в Харьковской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 61 0

Неизвестные также уничтожили как минимум 12 надгробий на братской могиле.

Что Захарова сказала о краже танка в Харьковской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кража танка Т-70 с братской могилы в Харьковской области — одно из проявлений «европейских ценностей». Об этом с иронией заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

«Варварство — это же тоже европейская ценность: зародилось на территории Западной Европы, возродилось в XXI веке, распространяется ЕСовцами повсеместно», — написала у себя в Telegram-канале дипломат.

По информации ряда украинских СМИ, в ночь на 11 июля неизвестные украли танк Т-70 с братской могилы ветеранам Великой Отечественной войны в Харьковской области. Инцидент произошел в селе Оскол.

Памятник вывезли с центрального кладбища, где также захоронен экипаж данного танка. Советские солдаты погибли при освобождении Оскола во время Великой Отечественной войны. По словам местных жителей, грабители при вывозе памятника уничтожили как минимум 12 надгробий.

Также, согласно сообщениям украинских изданий, местная полиция составила протокол по факту нарушения. Грабителей ищут.

Ранее Мария Захарова прокомментировала акт вандализма на мемориальном кладбище советских воинов в нидерландском городе Лесден. Дипломат не сомневается: произошедшее стало следствием европейской политики в отношении исторической памяти. Она, в частности, написала, что Запад вскормил нацизм на Украине, и теперь он распространяется по всему миру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
15:00
Только отдельные ограничения: в ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций
14:52
Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
14:46
Грузовик с трубами протаранил несколько автомобилей в Москве
14:40
«На меня мост упал»: подробности ЧП в Муравьиной бухте в Приморье
14:35
«Все также нужно есть»: в США миллионы граждан залезают в долги ради покупки еды

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Два человека пострадали в Солнечногорске в результате падения обломков БПЛА
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео