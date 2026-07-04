РФ предложила Украине прекратить обстрел Константиновки для передачи погибших

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 1 511 0

О принятом решении Киеву предложено уведомить российское командование по имеющимся каналам взаимодействия специальных служб до 12:00 мск 5 июля.

Какие гуманитарные акции проводят Москва и Киев

Фото: © РИА Новости

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России готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших военнослужащих в Константиновке. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В связи с освобождением российскими войсками города Константиновка и установления над ним полного нашего контроля, российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках этой инициативы Россия предложила украинской стороне 6 июля прекратить обстрелы города с 12:00 до 18:00 по московскому времени.

О принятом решении Киеву предложено уведомить российское командование по имеющимся каналам взаимодействия специальных служб до 12:00 по московскому времени 5 июля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы России (ВС РФ) полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Город считался одним из наиболее укрепленных районов обороны, но несмотря на это российские подразделения прорвали оборону и разделить украинскую группировку на отдельные очаги сопротивления.

После этого населенный пункт перешел под полный контроль российских войск.

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РФ предложила Украине прекратить обстрел Константиновки для передачи погибших

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