Лерчек приехала в суд, где решат вопрос о возобновлении уголовного дела

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, приехала в Гагаринский суд Москвы. На заседании рассматривается вопрос о возобновлении уголовного процесса, ранее приостановленного из-за тяжелого состояния ее здоровья. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Сейчас Чекалина проходит очередной курс химиотерапии из-за диагностированного рака желудка четвертой стадии. Несмотря на лечение, блогер продолжала появляться на публичных мероприятиях и публиковала видео с тренировок в спортзале. Эти кадры стали поводом для обращений с просьбой проверить, позволяет ли состояние здоровья Лерчек участвовать в судебном процессе.

Прокуратура попросила назначить Чекалиной повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу. Проверка подтвердила наличие у блогера тяжелого онкологического заболевания.

При этом, по данным гособвинения, заключения врачей могут свидетельствовать о том, что состояние Лерчек уже не препятствует ее участию в заседаниях.

Ранее суд приостановил разбирательство по делу о незаконном выводе средств из России после того, как защита представила документы о раке желудка четвертой стадии и невозможности личного участия Чекалиной в слушаниях.

Одновременно ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Лерчек обвиняют в проведении валютных операций с использованием подложных документов. По версии следствия, она вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным и деловым партнером вывела за рубеж более 250 миллионов рублей.

Сами фигуранты обвинения отрицали. Однако 13 апреля 2026 года бывшего супруга блогера приговорили к семи годам колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 194,5 миллиона рублей.

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