В мессенджере МАКС заработали комментарии в каналах

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 37 0

Функционал обещают расширять и дальше.

В МАКС появились комментарии в каналах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Мессенджер МАКС запустил функцию комментариев для публичных и приватных каналов на Android и в веб-версии. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения в формате „reply“ (ответ напрямую. — Прим. ред.), а авторы — взаимодействовать с пользователями от лица канала», — сообщили разработчики.

Там уточнили, что в ближайшем будущем функционал расширят — добавят реакции на сообщения и возможность отправлять медиафайлы. Чтобы активировать новую опцию, владельцам каналов нужно включить соответствующий пункт в настройках.

Сервис последовательно расширяет инструментарий для создателей контента. Ранее платформа разрешила обладателям Цифрового ID создавать публичные каналы, и всего за первые сутки было зарегистрировано более десяти тысяч сообществ.

Позднее появилась возможность переводить приватные каналы в публичные, меняя тип сообщества, и генерировать уникальную ссылку. Кроме того, в пресс-службе мессенджера МАКС сообщили, что число рекламодателей в мессенджере выросло в 18 раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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