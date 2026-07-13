В мессенджере МАКС заработали комментарии в каналах

Мессенджер МАКС запустил функцию комментариев для публичных и приватных каналов на Android и в веб-версии. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения в формате „reply“ (ответ напрямую. — Прим. ред.), а авторы — взаимодействовать с пользователями от лица канала», — сообщили разработчики.

Там уточнили, что в ближайшем будущем функционал расширят — добавят реакции на сообщения и возможность отправлять медиафайлы. Чтобы активировать новую опцию, владельцам каналов нужно включить соответствующий пункт в настройках.

Сервис последовательно расширяет инструментарий для создателей контента. Ранее платформа разрешила обладателям Цифрового ID создавать публичные каналы, и всего за первые сутки было зарегистрировано более десяти тысяч сообществ.

Позднее появилась возможность переводить приватные каналы в публичные, меняя тип сообщества, и генерировать уникальную ссылку. Кроме того, в пресс-службе мессенджера МАКС сообщили, что число рекламодателей в мессенджере выросло в 18 раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.