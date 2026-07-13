Суд в Москве разрешил Лерчек сменить место жительства

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 67 0

Одновременно началось рассмотрение вопроса о возобновлении уголовного процесса в отношении блогера.

Суд в Москве разрешил Лерчек сменить место жительства

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гагаринский суд Москвы разрешил блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, сменить адрес подмосковного дома, где она находится под запретом определенных действий. Одновременно суд приступил к рассмотрению вопроса о возобновлении уголовного процесса в отношении блогера в закрытом от прессы режиме. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Чекалина лично приехала на заседание. Сейчас она проходит очередной курс химиотерапии из-за диагностированного рака желудка. Лечение включает как процедуры в клинике, так и прием препаратов дома с использованием специального медицинского устройства.

Ранее также стало известно, что загородный дом семьи Чекалиных сменил владельца. Особняк приобрел адвокат Владимир Х. по цене ниже рыночной.

Как сообщалось, вырученные средства позволили блогеру полностью погасить налоговую задолженность и избежать процедуры банкротства.

Возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини также рассказывал, что она стойко переносит лечение, и просил подписчиков молиться о ее выздоровлении.

На фоне болезни вокруг состояния блогера разгорелся спор. После появления в соцсетях кадров с тренировками в спортзале и посещения светских мероприятий прокуратура усомнилась в том, что заболевание препятствует ее участию в судебных заседаниях, и добилась проведения повторной медицинской экспертизы.

В свою очередь семья Чекалиной обнародовала медицинские документы, заявив, что диагноз реален и не является попыткой повлиять на ход разбирательства.

Лерчек является фигурантом уголовного дела о незаконном выводе за рубеж более 250 млн рублей с использованием подложных документов. Сама блогер и ее защита свою вину не признают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Неожиданное сочетание: какую необычную обувь рекомендуют носить с шортами летом
15:00
Только отдельные ограничения: в ЕС не согласовали очередной пакет антироссийских санкций
14:52
Дома залиты, урожай уничтожен: Ленобласть и Петербург уходят под воду
14:46
Грузовик с трубами протаранил несколько автомобилей в Москве
14:40
«На меня мост упал»: подробности ЧП в Муравьиной бухте в Приморье
14:35
«Все также нужно есть»: в США миллионы граждан залезают в долги ради покупки еды

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Два человека пострадали в Солнечногорске в результате падения обломков БПЛА
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео