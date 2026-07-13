Кандидат в мэры Кракова Шрайбер выбросила портрет Зеленского с усами Гитлера

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 68 0

Польский политик заявила, что место людей, которые героизируют преступников, в мусорке истории.

Кто выбросил портрет Зеленского

Фото: Facebook*/Marianna Schreiber

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Кандидат в мэры Кракова Марианна Шрайбер выбросила в мусорку портрет украинского президента Владимира Зеленского с усами, как у главы Третьего рейха Адольфа Гитлера. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

В ролике польский политик заявила, что бандеровцы — это позор человечества. Но, несмотря на это, существуют люди, которые все еще делают из них героев.

«Место людей, которые героизируют преступников, в мусорке истории», — сказала она перед тем, как скомкать изображение Зеленского и выкинуть.

Фото: Facebook*/Marianna Schreiber

Также Шрайбер отметила, что от Украины даже спустя столько лет после окончания Второй мировой войны Польша так и не дождалась извинений за действия, совершенные в те годы бандеровцами.

Спорным вопросом между двумя государствами является вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами. Большая часть погибших — это польское население на границе двух стран, в частности на территориях Волыни, Восточной Галиции, Полесья и Холмищины.

Одним из формирований, активно участвовавших в этих массовых убийствах, была Украинская повстанческая армия** (УПА). В 2026 году Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» ВСУ имя «героев УПА». Для Польши данное решение было оскорбительным. Власти страны даже отозвали у главы киевского режима высшую государственную награду республики — орден Белого орла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Польше внесен на рассмотрение нижней палаты парламента проект резолюции, требующей остановить процесс вступления Украины в Евросоюз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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