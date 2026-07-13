Опасные сигналы на лице: как распознать высокий уровень холестерина

HP: высокий уровень холестерина можно распознать по желтым бугоркам на лице

Определенные изменения кожного покрова на лице могут служить индикатором критического повышения уровня холестерина в организме человека. Об этом сообщило HuffPost со ссылкой на экспертное мнение дипломированного химика и специалиста по эстетической медицине Брюса Грина.

По словам исследователя, появление специфических бугорков бледно-желтого цвета вокруг органов зрения часто свидетельствует о наличии патологических процессов. Грин пояснил, что эти новообразования классифицируются в медицине как ксантелазмы.

Несмотря на то что сами по себе эти кожные проявления не несут прямой угрозы жизни и являются безвредными, их наличие служит серьезным предупреждением о возможных рисках развития заболеваний сердца и сосудов из-за нарушения липидного обмена.

При этом специалист призвал не путать ксантелазмы с другими похожими высыпаниями, которые могут возникать на щеках или под глазами.

Брюс Грин уточнил, что белые или желтоватые точки, известные как милиумы, далеко не всегда связаны с состоянием сосудов. Этот вид дефектов формируется в тех случаях, когда кератин оказывается заперт под верхним слоем эпидермиса.

Подобные образования считаются исключительно косметической проблемой и не отражают внутреннее состояние здоровья пациента, хотя и могут доставлять эстетическую неудовлетворенность их обладателю.

Развитие милиумов нередко провоцируется внешними факторами, среди которых химик выделил термические ожоги, механические травмы кожи или использование некорректно подобранной уходовой косметики, забивающей поры.

Эксперт отметил, что такие высыпания способны исчезать самостоятельно по мере обновления клеток. Тем не менее этот процесс можно значительно ускорить, интегрируя в ежедневную рутину мягкие химические пилинги или косметические средства с содержанием ретинола.

В случае же появления именно ксантелазм, которые указывают на избыток холестерина, Грин рекомендует незамедлительно обратиться к врачу для проведения лабораторных исследований крови.

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