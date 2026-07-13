«На меня мост упал»: подробности ЧП в Муравьиной бухте в Приморье

В эти минуты водолазы обследуют дно Муравьиной бухты в Приморье и ищут людей под обломками рухнувшего моста. В момент происшествия там находились десятки отдыхающих, которые залезали на конструкцию и ныряли с нее в воду.

Пострадали трое подростков. По словам очевидцев, сооружение давно в аварийном состоянии и проход туда был закрыт. Как дети смогли попасть на опасный объект — выяснил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Эту базу отдыха построили еще в советское время. Основной корпус недавно ремонтировали, а вот мост, на котором случилось ЧП, до сих пор аварийный. Проход сюда строго запрещен, есть все предупредительные таблички.

Все ехали сюда именно ради этого моста. В самой бухте купаться запрещено — это официально место отдыха, а не пляж. Но удивительный арт-объект — мост в Японское море — собирал экстремалов-поклонников. В момент обрушения на хлипкой конструкции находились десятки людей.

«Народу было очень много, человек 20 наверное. Куча детей, как обычно, ныряли с моста, собрались толпой в аварийном месте. Он очень быстро рухнул, буквально за три секунды, все в воду», — рассказала очевидец Екатерина Швец.

Очевидцы рассказывают: аварийный мост буквально расшатывали парни постарше — за секунду до обрушения прыгали, пугая впечатлительных девушек.

«Мы стояли на мосту, мост начал трескаться. Я хотел схватиться за трос — все, он падает. На меня мост упал, но выбрался. Со мной друг был. Мы смотрим — девочка тонет, я девочку достал. И два пацана, каких — не помню», — рассказал пострадавший Ярослав Михедов.

Людей достали из моря отдыхающие, еще до приезда спасателей. Девушка нахлебалась соленой воды, одному парню металлические балки оторвали палец. Всего пострадали четыре человека, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Этот мост состоит из нескольких отдельных пролетов. На каждую часть еще нудно попасть, они отгорожены. Обвалилась самая последняя, именно на ней находились люди.

Сейчас на месте работают представители Следственного комитета и прокуратуры — выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Прямо сейчас на месте обрушения работают водолазы, обследуют рухнувшую конструкцию. Смотрят, нет ли под завалами выживших.

Вердикт водолазов: под завалами людей нет.

Вся эта бухта мелководная — дно заиленное, много водорослей. Взрослые предпочитают здесь просто отдыхать на берегу, а вот дети купаются, несмотря на запреты. Известно, что из четырех пострадавших трое — несовершеннолетние.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.