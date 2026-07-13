Дизайнер BMW X5 и X6 Пьер Леклерк стал россиянином

Автодизайнер Пьер Леклерк, который работал над внешним видом BMW X5 и X6, получил российское гражданство. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом „а“ статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: <…> принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <…> Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии», — сказано в документе, подписанном главой государства.

После получения гражданства дизайнер должен в течение года принести присягу гражданина РФ. Если он этого не сделает, процедура может быть признана недействительной.

Пьер Леклерк родился в бельгийском городе Бастонь. Он окончил Колледж дизайна Арт-центра в американской Пасадине. Карьеру начал в итальянской компании Zagato, сотрудничавшей с такими автомобильными брендами, как Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Aston Martin и Lamborghini.

Позже дизайнер работал в Ford, а в 2000 году присоединился к BMW, где провел 13 лет и участвовал в создании внешнего вида моделей BMW X5 и X6. После этого он возглавил отдел дизайна китайского автопроизводителя Great Wall Motors, занимаясь разработкой кроссоверов Haval и Wey.

Леклерк также работал в южнокорейской Kia Motors, а затем стал дизайнером французской компании Citroën.

Ранее 5-tv.ru писал о желании внука первого президента Франции Шарля де Голля Пьера де Голля переехать в РФ вместе с семьей и в будущем получить российское гражданство.

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