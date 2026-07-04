Путин: ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Отдельно президент подчеркнул значение Константиновки, отметив ее важную роль как транспортного узла и крупного промышленного центра Донбасса.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства сообщил в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.

«Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции», — сказал Путин.

Отдельно он подчеркнул значение Константиновки, отметив ее важную роль как транспортного узла и крупного промышленного центра Донбасса. По его словам, контроль над городом, установленный подразделениями Южной группировки, открывает возможности для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска, а также других укрепленных районов региона.

Президент отметил, что взятие Константиновки имеет ключевое значение и, по его оценке, может рассматриваться как один из факторов, влияющих на дальнейшее развитие операции и ситуацию в Донецкой Народной Республике.

Владимир Путин посетил пункт объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Встреча длилась более часа. В ходе совещания участники оценивали результаты боевой работы. В частности, командиры штурмовых подразделений, действующих в Константиновке, доложили президенту о ситуации в городе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские боевики отступают под натиском российских подразделений и несут большие потери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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