Путин: ВС РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. Об этом глава государства сообщил в ходе посещения вспомогательного пункта управления объединенной группировки войск.

«Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции», — сказал Путин.

Отдельно он подчеркнул значение Константиновки, отметив ее важную роль как транспортного узла и крупного промышленного центра Донбасса. По его словам, контроль над городом, установленный подразделениями Южной группировки, открывает возможности для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска, а также других укрепленных районов региона.

Президент отметил, что взятие Константиновки имеет ключевое значение и, по его оценке, может рассматриваться как один из факторов, влияющих на дальнейшее развитие операции и ситуацию в Донецкой Народной Республике.

Владимир Путин посетил пункт объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Встреча длилась более часа. В ходе совещания участники оценивали результаты боевой работы. В частности, командиры штурмовых подразделений, действующих в Константиновке, доложили президенту о ситуации в городе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские боевики отступают под натиском российских подразделений и несут большие потери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.