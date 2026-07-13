Полина Диброва познакомила любовника с семьей

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 41 0

После слухов в сети модель сама рассказала, как прошла встреча Романа Товстика с ее семьей.

Полина Диброва познакомила любовника с отцом

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Полина Диброва познакомила своего возлюбленного Романа Товстика с отцом

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва познакомила своего возлюбленного, предпринимателя Романа Товстика, с семьей. Об этом модель сообщила в своем Telegram-канале.

Она также рассказала, что любовник приехал вместе с ней в Ростов-на-Дону.

По словам Дибровой, она давно хотела показать Роману родной город, но главным для нее было знакомство бизнесмена с отцом и бабушкой. Как призналась модель, встреча прошла именно так, как она надеялась.

«Ну и конечно, в Ростов приехал Рома. Прежде всего, я хотела познакомить его с бабушкой и папой. Безусловно, я мечтала показать ему родной город. Все случилось и получилось наилучшим образом», — написала Полина в своем блоге.

В начале июля ее отец отпраздновал 60-летие, а сама модель опубликовала кадры с родными, показав всю свою большую семью. Тогда подписчики обратили внимание, что Роман Товстик на празднике не появился. Это стало поводом для обсуждений в интернете: некоторые предположили, что предприниматель не спешит знакомиться с родственниками своей избранницы.

Однако Диброва сама развеяла эти слухи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как складывается жизнь Елены Товстик спустя год после развода. Главной для матери шестерых детей остается возможность быть рядом с детьми.

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