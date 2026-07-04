«Боль превратила в успех»: как живет Елена Товстик спустя год после развода

Елена Товстик: продолжу бороться за свою материнское право жить с шестью детьми

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика и многодетная мать Елена Товстик не намерена прекращать борьбу за право жить со всеми шестью детьми. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премии «Мотивация» телеканала Music Box Russia.

По словам Елены, после развода и публичного семейного конфликта она смогла направить переживания в работу над собой и не собирается отступать.

«Я не сдаюсь. Я та женщина, которая оттолкнулась от этого дна и идет вверх, вверх, вверх. И свою боль превратила в успех», — сказала она.

Также Товстик подчеркнула, что главным вопросом для нее остается возможность быть рядом с детьми. Она отметила, что мать имеет право участвовать в их жизни и воспитывать их вместе.

«Продолжаю бороться за право быть мамой своих шести детей, чтобы они жили все со мной. Делать их счастливыми. И для меня это самое важное», — поделилась экс-супруга предпринимателя.

Она заявила, что рассчитывала на спокойное урегулирование конфликта с Романом, однако ситуация вышла за рамки мирного решения. Елена Товстик напомнила, что прожила с бывшим мужем 23 года, поэтому считает справедливость главным условием завершения спора.

«Как для мамы — иметь право быть матерью. Поэтому мать никогда не сдастся, она будет идти вперед. Считаю, что должно быть все справедливо», — заявила она.

Также Елена объяснила, что в сложный период ей помогает внутренняя опора. По ее словам, именно она не дает ей остановиться и позволяет продолжать действовать.

«Если внутри тебя нет этой внутренней силы, на что ты как бы опираешься, то тебя никто не сможет победить», — сказала Елена.

Что известно о разводе Романа и Елены Товстиков

Роман и Елена Товстики официально развелись в 2026 году. По данным на март, суд отклонил последнюю апелляцию, после чего брак был признан расторгнутым.

Про разлад в семье бизнесмена стало известно летом 2025 года. Тогда появились сообщения, что Роман ушел к новой возлюбленной, Полине Дибровой. Елена Товстик пыталась сохранить семью и подавала апелляции, указывая на возможные нарушения при подаче иска о разводе.

При этом споры между бывшими супругами продолжаются до сих пор. Они касаются места проживания детей, порядка общения с ними, алиментов и раздела имущества. Елена настаивает, что все шестеро детей должны жить с ней. Тогда как Роман хотел бы, чтобы старшие дети остались с ним.

Отдельным вопросом остается имущество. Елена Товстик претендует на часть состояния бывшего мужа: бизнес, связанный с производством биологически активных добавок, недвижимость и выплаты по брачному договору. Роман же с такими требованиями не согласился, однако заявил о готовности выполнять финансовые обязательства перед детьми и экс-женой.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Елена публично обвиняла бывшего мужа в том, что он якобы занижает свои финансовые возможности, чтобы сократить расходы на детей. Она утверждала, что после развода предприниматель стал меньше тратить на наследников, хотя его компания продолжила зарабатывать.

Сторона Романа эти обвинения отвергала. Адвокат бизнесмена заявлял, что предприниматель поддерживает связь с детьми, оплачивает их обучение, детский сад и другие нужды, а также добросовестно перечисляет алименты.

Помимо этого, представитель бизнесмена сообщал, что сторона Романа Товстика намерена добиваться соблюдения установленного судом порядка общения с детьми. По его словам, в рамках исполнительного производства судебный пристав временно ограничил Елену Товстик в праве выезда из России.

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