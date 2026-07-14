Бородинский хлеб и томленая говядина: космонавты на МКС будут сами готовить себе еду

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Роскосмос отправит на борт специальный гастрономический сет, с помощью которого потом под чутким руководством шеф-поваров с Земли нужно будет оформить блюда.

Какую еду доставят на МКС для космонавтов 14 июля

Фото: 5-tv.ru

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Роскосмос отправит на борт МКС специальный гастрономический сет

Российские космонавты, которые уже 14 июля отправятся на МКС, смогут отведать на орбите блюда русской кухни. Их они приготовят себе сами — под руководством шеф-поваров с Земли. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«В год празднования 65-летия исторического полета Юрия Гагарина Роскосмос совместно с партнерами реализует проект по отправке на МКС гастрономического сета… В привычный график жизни космонавтов на орбите был добавлен необычный формат — приготовление ужина под руководством шеф-поваров прямо на борту МКС… » — отметил глава госкорпорации.

По замыслу организаторов проекта, о доме космонавтам должны напомнить традиционные вкусы, прочно ассоциирующиеся с русской кулинарной традицией.

«Для экипажа МКС-75 мы переосмыслили главные русские продукты — от бородинского хлеба до северной ягоды и томленой говядины… 14 июля русская кухня выйдет на околоземную орбиту», — отметил шеф-повар Владимир Мухин.

Отмечается, что в основу сета лягут продукты, которые уже допущены к использованию на борту МКС. Команда проекта просто переосмыслила их с помощью современных кулинарных техник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до запуска с Байконура космического корабля «Союз МС-29» остается меньше суток. Вместе с экипажем на МКС отправится робот-теледроид. Отечественную разработку впервые опробуют в открытом космосе. В будущем ее планируют использовать в программе освоения Луны. На орбите космонавты проведут множество и других научных экспериментов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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