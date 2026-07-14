Бородинский хлеб и томленая говядина: космонавты на МКС будут сами готовить себе еду

Роскосмос отправит на борт МКС специальный гастрономический сет

Российские космонавты, которые уже 14 июля отправятся на МКС, смогут отведать на орбите блюда русской кухни. Их они приготовят себе сами — под руководством шеф-поваров с Земли. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«В год празднования 65-летия исторического полета Юрия Гагарина Роскосмос совместно с партнерами реализует проект по отправке на МКС гастрономического сета… В привычный график жизни космонавтов на орбите был добавлен необычный формат — приготовление ужина под руководством шеф-поваров прямо на борту МКС… » — отметил глава госкорпорации.

По замыслу организаторов проекта, о доме космонавтам должны напомнить традиционные вкусы, прочно ассоциирующиеся с русской кулинарной традицией.

«Для экипажа МКС-75 мы переосмыслили главные русские продукты — от бородинского хлеба до северной ягоды и томленой говядины… 14 июля русская кухня выйдет на околоземную орбиту», — отметил шеф-повар Владимир Мухин.

Отмечается, что в основу сета лягут продукты, которые уже допущены к использованию на борту МКС. Команда проекта просто переосмыслила их с помощью современных кулинарных техник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до запуска с Байконура космического корабля «Союз МС-29» остается меньше суток. Вместе с экипажем на МКС отправится робот-теледроид. Отечественную разработку впервые опробуют в открытом космосе. В будущем ее планируют использовать в программе освоения Луны. На орбите космонавты проведут множество и других научных экспериментов.

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