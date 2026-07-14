На иранском острове Киш прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели на иранском острове Киш, расположенном в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

«Звуки двух взрывов были слышны на иранском острове Киш», — говорится в сообщении агентства.

Информации о причинах взрывов, возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало. Официальные власти Ирана произошедшее также не комментировали.

Сообщение появилось на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке и обмена ударами между США и Ираном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп анонсировал нанесение новых мощных ударов по территории Ирана. По его словам, атака запланирована на ночь на вторник.

Американский лидер также заявил, что Тегеран не выполнил условия ранее подписанного меморандума. При этом Трамп охарактеризовал заключение документа как проверку, которую иранская сторона не прошла.

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