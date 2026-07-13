Грузовик с трубами протаранил несколько автомобилей в Москве

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 45 0

Массовая авария произошла на Варшавском шоссе.

Грузовик с трубами протаранил несколько автомобилей в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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5-tv.ru: грузовик с трубами протаранил несколько автомобилей в Москве

Массовая авария произошла на Варшавском шоссе в Москве. По предварительным данным, столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В числе столкнувшихся автомобилей был грузовик, который перевозил трубы. От сильного удара часть груза выпала на проезжую часть. Трубы повредили оказавшийся рядом автомобиль такси.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают обстоятельства аварии и организуют движение на участке дороги.

Информация о пострадавших уточняется. Из-за происшествия движение по Варшавскому шоссе может быть затруднено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пьяный водитель дважды переехал женщину в Красноярском крае. Мужчина также сбил еще одну пострадавшую, которую от серьезных травм спас ее супруг.

Инцидент произошел после концерта на площади возле местного Дома культуры. По словам одной из пострадавших, сначала мужчина вел себя спокойно, разговаривал с окружающими и не проявлял агрессии. Однако затем его поведение резко изменилось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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