ВСУ атаковали пожарно-спасательную часть МЧС в Энергодаре

ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника по пожарно-спасательной части МЧС в Энергодаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Запорожской области.

«13 июля произошла атака БПЛА по территории пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Запорожской области», — подтвердили в ведомстве.

В результате атаки повреждения получило здание пожарной части и одна из автоцистерн.

Пострадавших и погибших нет.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Истре после атаки дрона ВСУ под завалами ищут пожилую женщину. Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции, используя, в том числе, специальную технику.

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