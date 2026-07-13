ВСУ атаковали пожарно-спасательную часть МЧС в Энергодаре

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 63 0

Неприятель применил беспилотник.

ВСУ атаковали часть МЧС в Энергодаре — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника по пожарно-спасательной части МЧС в Энергодаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Запорожской области.

«13 июля произошла атака БПЛА по территории пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Запорожской области», — подтвердили в ведомстве.

В результате атаки повреждения получило здание пожарной части и одна из автоцистерн.

Пострадавших и погибших нет. 

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Истре после атаки дрона ВСУ под завалами ищут пожилую женщину. Спасатели продолжают разбирать разрушенные конструкции, используя, в том числе, специальную технику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.62
-0.04 87.58
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:22
Вооруженного мужчину задержали у Капитолия
20:11
Полина Диброва познакомила любовника с семьей
19:58
«Обманывают и зарабатывают»: Роза Сябитова назвала астрологию вредной для людей
19:39
«Иран готов биться долго»: политолог заявил о провале тактики Трампа
19:24
Великобритания присоединилась к программе военного финансирования Украины на €90 млрд
19:11
Девятилетний мальчик и пытавшийся его спасти отец утонули в Саратовской области

Сейчас читают

Британские ВМС «не заметили» танкеры под флагом России и санкциями в Ла-Манше
Топ-10 самых покупаемых и обучаемых пород собак для новичков и профессионалов
Вакцины не существует: в Волгограде выявили первый случай лихорадки Западного Нила
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео