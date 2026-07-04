Девять взрослых и двое детей ранены дронами ВСУ в Херсонской области за сутки

Одиннадцать мирных жителей пострадали в Херсонской области за минувшие сутки от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Одиннадцать мирных жителей пострадали за минувшие сутки в результате вражеских атак, среди них двое детей», — написано в публикации в Telegram-канале главы региона.

Детей ранили в Малых Копанях — беспилотник атаковал девочку 2014 года рождения и мальчика 2015 года рождения. Их доставили в Скадовскую больницу.

Также беспилотники атаковали легковой автомобиль, ехавший из Павловки в Строгановку. На дороге недалеко от Григорьевки Чаплинского округа вражеский дрон поразил грузовик. Раненых госпитализировали в Чаплинскую районную больницу.

Кроме того, под удар попала Великая Лепетиха. Еще одна атака БПЛА пришлась на Костогрызово.

Ранее 5-tv.ru писал о подробностях атаки ВСУ на автобус в Лисичанске Луганской народной республики.

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