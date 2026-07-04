Число пострадавших от удара ВСУ по рынку в Токмаке увеличилось до 21

Минздрав Запорожской области сообщил, что количество пострадавших в результате целенаправленной атаки беспилотника ВСУ по гражданскому рынку в Токмаке увеличилось до 21 человека.

Ранее сообщалось о 18 раненых, но по данным Минздрава региона, в больницы продолжают поступать люди с тяжелыми минно-взрывными травмами.

Удар был нанесен утром 3 июля. Пять человек погибло. Губернатор Евгений Балицкий назвал произошедшее прямым террористическим актом: противник сознательно бил по мирным гражданам, используя беспилотник с осколочно-фугасной боевой частью. По факту атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Для помощи раненым планируются телемедицинские консультации с федеральными специалистами. Власти региона пообещали выплатить компенсации семьям погибших и оказать пострадавшим всю необходимую помощь, включая психологическую поддержку.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила атаку, назвав ее «гнусным военным преступлением нацистского режима». Она призвала международные структуры дать честную оценку этому варварскому нападению на беззащитных гражданских лиц.

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