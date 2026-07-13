«Обманывают и зарабатывают»: Роза Сябитова назвала астрологию вредной для людей

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 40 0

Телеведущая заявила, что не обращалась к таким «специалистам».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/syabitova_roza; 5-tv.ru

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Роза Сябитова назвала астрологию вредной для людей

Телеведущая Роза Сябитова опровергла сообщения о том, что обращалась за консультациями к астрологам. Об этом она заявила в соцсетях.

Сябитова подчеркнула, что никогда не пользовалась услугами специалистов в этой сфере и не обращалась за советами по вопросам карьеры, финансов или личной жизни.

Кроме того, телеведущая заявила, что считает астрологию, нумерологию и другие подобные практики вредными для людей. Она отметила, что подобные консультации могут создавать у человека ложное ощущение уверенности и влиять на принятие важных решений.

Особое внимание Сябитова уделила вопросам здоровья. По ее мнению, обращение к астрологам вместо специалистов с медицинским образованием может привести к серьезным последствиям, если человек отказывается от своевременной диагностики или лечения.

«Я считаю, что астрология, нумерология и все остальные лжегадания наносят вред людям. Людей обманывают, зарабатывают на этом немалые деньги. Особенно опасны консультации, когда люди полагаются на астрологию в вопросах здоровья. Прививки, диагностика заболеваний, способы лечения и многое другое», — высказалась Сябитова.

Также телеведущая выразила мнение, что чрезмерное увлечение подобными практиками способно перерасти в психологическую зависимость. Она призвала не использовать эзотерические методы при выборе профессии, совершении финансовых операций или принятии решений в личной жизни.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что телеведущая якобы обращалась за консультациями к астрологам Василисе Володиной и Павлу Глобе. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Шепс рассказал о конфликте с Василисой Володиной и заявил о завершении спора. Поводом для разногласий стали обвинения астролога в том, что медиум якобы опубликовал ее материал о новолунии. Шепс отверг эти претензии, пояснив, что не размещает астрологические прогнозы и указанный аккаунт ему не принадлежит. По словам экстрасенса, после обсуждения ситуации в соцсетях Володина принесла ему извинения.

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