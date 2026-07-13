Вооруженного мужчину задержали у Капитолия
Северный блокпост здания Конгресса США временно закрыт.
Фото: www.globallookpress.com/Danita Delimont
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Вооруженного мужчину задержали у северного блокпоста Капитолия США. Об этом РИА Новости сообщили в местной полиции.
«Мы только что арестовали у северного блокпоста Капитолия США мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие», — заявили в правоохранительных органах.
Сейчас следователи устанавливают личность задержанного и выясняют, зачем он направлялся на автомобиле к зданию американского Конгресса.
В полиции подчеркнули, что на время работы оперативных служб северный блокпост временно закрыли.
Ранее 5-tv.ru писал, что США вновь объявили о введении морской блокады Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон берет Ормузский пролив под свой контроль и намерен обеспечивать безопасность судоходства, рассчитывая получать компенсацию за сопровождение судов.
Все эти заявления прозвучали на фоне обострения отношений между США и Ираном после того, как Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива.
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