Вооруженного мужчину задержали у Капитолия

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 24 0

Северный блокпост здания Конгресса США временно закрыт.

Мужчину с огнестрельным оружием задержали у Капитолия

Фото: www.globallookpress.com/Danita Delimont

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Вооруженного мужчину задержали у северного блокпоста Капитолия США. Об этом РИА Новости сообщили в местной полиции.

«Мы только что арестовали у северного блокпоста Капитолия США мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие», — заявили в правоохранительных органах.

Сейчас следователи устанавливают личность задержанного и выясняют, зачем он направлялся на автомобиле к зданию американского Конгресса.

В полиции подчеркнули, что на время работы оперативных служб северный блокпост временно закрыли.

Ранее 5-tv.ru писал, что США вновь объявили о введении морской блокады Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон берет Ормузский пролив под свой контроль и намерен обеспечивать безопасность судоходства, рассчитывая получать компенсацию за сопровождение судов.

Все эти заявления прозвучали на фоне обострения отношений между США и Ираном после того, как Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива.

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