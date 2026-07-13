США вновь вводят морскую блокаду Ирана. Сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Остальные страны, согласно заявлению главы Белого дома, могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Но в обмен на обеспечение безопасности в Ормузском проливе США будет требовать компенсацию в 20% от перевозимых грузов.

Накануне Трамп заявил, что США берут Ормузский пролив под свой контроль.

«Мы забираем контроль над проливом и, видимо, будем им управлять. Мы станем стражами пролива. Возможно, ангелами-хранителями. И нам нужна компенсация за это», — заявил американский лидер в эфире телеканала Fox News.

Громкие заявления прозвучали на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Ранее Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявили о закрытии Ормузского пролива. В Тегеране заявили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не прекратит вмешательство в дела региона.

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