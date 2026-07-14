ФАС выдала предупреждения 14 топливным компаниям в регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждения 14 участникам регионального топливного рынка России. Информация об этом была опубликована на официальном сайте ведомства.

В Кировской области подобное предупреждение было выдано ООО «Чепецкнефтепродукт», ООО «Лузская нефтебаза» и ООО «Кильмезьнефтепродукт», которые работают под единым брендом «Движение».

По данным ФАС, они занимают ведущее положение в нескольких районах региона. Изменения цен на топливо в этой сети автозаправочных станций (АЗС) было признано необоснованным.

Похожая ситуация сложилась в Удмуртии. Республиканское управление ведомства выдало предупреждение доминирующему на мелком дизельном рынке региона ООО «Петросервис». Эта сеть с 18 июня по 7 июля изменила цены на топливо для аграриев. ФАС предписала принять меры по снижению до экономически обоснованного уровня стоимости дизеля.

В Саратове управление ведомства вынесло предупреждение ООО «Трансгруз» (сеть АЗС «Феникс») и ООО «АльфаТЭК» (сеть АЗС «Залив»). Эти станции изменили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Их обязали исправить ситуацию до 31 июля.

В Краснодарское ФАС предупредило ООО МХО «Рассвет» (АЗС под коммерческим обозначением «Уфимнефть»), ООО «Крымэнергоресурс» (АЗС «Атан»), ООО «Ветлан» (АЗС «Степная»), ООО «Лаба» (АЗС «Лаба»), ООО «Южная нефтяная компания» (АЗС «Южная нефтяная компания»), ООО «НК Нефтесфера» (АЗС «Нефтесфера»).

Нижегородское управление вынесло предупреждение индивидуальному предпринимателю, который продает топливо на АЗС под брендом «ESCO» и «Газпромнефти». Там были замечены изменения цен на топливо марок АИ-92 и АИ-95.

Все они нарушили антимонопольное законодательство по статье «О защите конкуренции». Подобные действия приводят к ущемлению интересов потребителей и навязывании им невыгодных условий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России ввели полный запрет на экспорт дизеля. Данная мера принята для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Это позволит пустить дополнительные объемы топлива пойдут на внутренний рынок.

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