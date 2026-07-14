Новые требования: на сколько вырастет платеж по семейной ипотеке с октября

Газета.ру: платеж по семейной ипотеке вырастет с октября 2026 года

Минфин перенес изменение условий льготной программы «Семейная ипотека» с 1 июля на 1 октября 2026 года. Если ставку поднимут до 12%, а срок субсидирования ограничат 15 годами, ежемесячный платеж за квартиру стоимостью 7,5 миллиона рублей может достигнуть 72 тысяч рублей. Об этом Газета.ру рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании Татьяна Решетникова.

Какие изменения обсуждаются

Сейчас семьи с детьми могут взять льготный кредит под 6% годовых на срок до 30 лет. При стоимости квартиры 7,5 миллиона рублей и первоначальном взносе 20% ежемесячный платеж составляет около 36 тысяч рублей.

Однако доля льготных программ в общем объеме выдачи ипотеки сейчас превышает 55%, а Минфин намерен снизить этот показатель до 20–30%. Поэтому эксперты ожидают ужесточения условий.

По словам Решетниковой, наиболее вероятный сценарий — дифференциация ставок в зависимости от региона и количества детей в семье.

Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге ставка может вырасти до 12%, в других регионах — до 10%. Для семей с двумя детьми ставки могут составить 10% и 8% соответственно. Льготные 6% могут сохранить только для многодетных семей и при первоначальном взносе от 50%.

По словам эксперта, есть и более оптимистичный вариант. Для многодетных семей ставку могут снизить до 4%, а для семей с двумя детьми — оставить на уровне 6%.

При этом лимиты кредитования могут увеличить до 15 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до восьми миллионов рублей в остальных регионах. Однако власти могут ввести запрет на комбинированную ипотеку и установить требования к минимальной площади жилья.

Главный риск: ограничение срока субсидирования

Еще один возможный сценарий — государство будет субсидировать ставку только первые 15 лет, а остальную часть кредита заемщик будет выплачивать по рыночной ставке. Это серьезно увеличит нагрузку на семейный бюджет.

«При стоимости квартиры 7,5 миллиона рублей, первоначальном взносе 20% и сроке кредита 15 лет платеж при ставке 12% составит около 72 тысяч рублей в месяц. При ставке 10% он будет равен 64,5 тысячи рублей, при 8% — 57,3 тысячи рублей, при 4% — 44,4 тысячи рублей», — привела расчеты Решетникова.

Если же срок кредита сохранится на уровне 30 лет, платежи будут ниже: при ставке 8% — около 44 тысячи рублей, при 10% — 52,7 тысячи рублей, при 12% — 61,7 тысячи рублей в месяц.

Кого затронут изменения

Эксперт предупреждает, что доступность покупки квартиры в ипотеку, особенно для семей с одним ребенком, снизится. Это отразится как на размере ежемесячных платежей, так и на вероятности одобрения таких кредитов.

Сейчас семьи с одним ребенком — одни из самых активных участников программы.

Окончательное решение по новым условиям программы будет принято до 1 октября. Семьям, которые планируют воспользоваться «Семейной ипотекой», эксперты советуют не откладывать оформление заявки и следить за изменениями в законодательстве.

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