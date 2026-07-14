Извлекли не сразу: женщине пришлось три раза доказывать смерть плода в утробе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

При замершей беременности существует риск развития инфекции и сепсиса.

Женщине пришлось три раза доказывать смерть плода в утробе

Фото: www.globallookpress.com/Keith Levit

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People: женщине пришлось три раза доказывать смерть плода в утробе

Жительница американского штата Флорида Эшли Браун заявила, что была вынуждена трижды подтверждать отсутствие сердцебиения у погибшего плода, прежде чем врачи извлекли его из ее утробы. Об этом сообщил People.

По словам женщины, на шестой неделе беременности врачи установили, что плод перестал развиваться и погиб. Однако из-за действующего законодательства медики не смогли сразу провести дилатацию и кюретаж — процедуру по удалению тканей после замершей беременности.

Вместо этого пациентку обязали пройти несколько повторных обследований, консультацию и дождаться установленного законом срока.

Браун рассказала, что за две недели ей пришлось трижды проходить ультразвуковое исследование, чтобы вновь и вновь подтверждать отсутствие сердцебиения у плода.

Все это время ей приходилось носить в себе погибший плод, несмотря на боль и риск развития осложнений.

«Мне пришлось снова и снова доказывать, что мой ребенок действительно мертв, прежде чем мне смогли помочь», — рассказала женщина.

По ее словам, ожидание сопровождалось не только тяжелыми переживаниями, но и опасениями за собственное здоровье, поскольку при замершей беременности существует риск развития инфекции и сепсиса.

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