Армия России продолжает разминирование территории в Красном Лимане

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 47 0

Военное ведомство также рассказало об ударах по переправе и потерях украинских подразделений за последние сутки.

В Красном Лимане ВС РФ продолжают разминирование территории

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Подразделения закрепления 25-й общевойсковой армии продолжают выполнять задачи в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны России в канале в мессенджере МАКС.

Военные занимаются разминированием территории и поиском оставшихся мелких групп и отдельных украинских военнослужащих. Одновременно штурмовые подразделения 67-й мотострелковой дивизии развивают наступление в направлении Голубых озер.

В российском военном ведомстве также сообщили, что авиация нанесла удар по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. По данным Минобороны, этот объект использовался для ротации личного состава, а также снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады и 120-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Кроме того, по информации ведомства, за прошедшие сутки в районе Красного Лимана были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV американского производства, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса, а также 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский ударный беспилотник поразил стоянку грузовых автомобилей, использовавшихся в интересах логистики Вооруженных сил Украины в Харькове. В результате удара возник пожар площадью около 200 квадратных метров. Огонь охватил шесть грузовых автомобилей и четыре прицепа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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