Российские беспилотники поразили два сухогруза в Одесской области

Ударными беспилотниками ВС РФ были поражены два сухогруза в порту Южный Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что суда были задействованы в интересах ВСУ.

Ранее 5-tv.ru уже сообщал, что российская армия уничтожила военные объекты Украины в портах Одессы.

В Минобороны уточнили, что атака производилась при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования, а также ударными дронами. В министерстве отметили, что были поражены объекты инфраструктуры в портах Черного моря в Одесской области. В том числе и те, что используются для разгрузки и хранения предметов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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