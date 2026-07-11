Система ПВО «Купол Донбасса» пресекла 104 атаки беспилотников ВСУ за неделю

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 59 0

Боевики киевского режима продолжают применять тактику массированных ударов по гражданскому населению и инфраструктуре.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; УФСБ РОССИИ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ; 5-tv.ru

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Система средств противовоздушной обороны «Купол Донбасса» и мобильные огневые группы в течение недели предотвратили 104 террористических удара Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности России по Донецкой народной республике.

«Системой „Купол Донбасса“ и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 104 террористические атаки со стороны противника», — сообщили в пресс-релизе ведомства.

Боевики киевского режима используют тактику массированных ударов по гражданскому населению и инфраструктурным объектам на Донбассе. На окраинах города Макеевка силы ПВО поразили ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ «Костыль» и «Чайка», которые пытались атаковать мирных жителей.

Также недалеко от электроподстанции в районе города Шахтерск мобильные огневые группы поразили БПЛА «Барс», снаряженный осколочно-фугасной боевой частью весом десять килограммов.

После сбития дронов взрывотехники обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили размещенную на них взрывчатку в безопасном месте.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры боевой работы расчетов огневых групп 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» по отражению налета украинских беспилотников в ДНР.

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