Отпугивает покупателя: что не стоит делать при продаже машины

Газета.ру: дорогой детейлинг может отпугнуть покупателей при продаже машины

Перед продажей автомобиля не стоит тратить деньги на дорогой детейлинг и пытаться довести машину до состояния выставочного образца. Чрезмерный блеск может не повысить интерес к объявлению, а, наоборот, вызвать у потенциального покупателя лишние вопросы. Об этом Газета.ру рассказал автоэксперт Евгений Липовицкий.

По его словам, для предпродажной подготовки достаточно обычной комплексной мойки. Она позволяет привести кузов и салон в аккуратный вид.

При этом автомобиль не будет выглядеть так, будто владелец специально пытался скрыть следы эксплуатации или технические проблемы.

Особенно осторожно специалист советует относиться к мойке моторного отсека. Это не всегда безопасная процедура.

Эксперт также не рекомендует заранее проводить плановое ТО с заменой расходников. Большинство покупателей предпочитают после покупки самостоятельно обновить все жидкости и фильтры.

Кроме того, Липовицкий подчеркнул, что не следует специально украшать автомобиль тюнингом перед продажей, поскольку вкусы могут не совпасть. Любые изменения конструкции или внешнего вида способны стать поводом для снижения цены.

Эксперт также перечислил недорогие способы сделать подержанную машину визуально привлекательнее. В частности, можно обработать черные пластиковые элементы в салоне и на кузове силиконовой смазкой, а также обновить внешний вид шин с помощью специального состава.

Такие простые меры делают автомобиль визуально свежее без ощущения чрезмерной подготовки.

Отдельное внимание стоит уделить фарам. Если пластик помутнел, его можно очистить специальным средством или отполировать. По словам специалиста, тусклая оптика заметно старит даже технически исправный автомобиль.

В салоне необходимо убрать мусор из карманов, подстаканников и других небольших ниш, протереть руль, очистить пространство под ковриками и привести в порядок водительское место.

Именно состояние поверхностей, с которыми человек соприкасается чаще всего, формирует первое впечатление о том, насколько бережно эксплуатировали машину.

По мнению Липовицкого, такие простые действия способны сделать объявление привлекательнее и даже немного повысить стоимость автомобиля.

При этом дорогостоящая полировка, внеплановое техническое обслуживание и декоративный тюнинг перед продажей чаще оказываются лишними расходами, которые не удается вернуть за счет итоговой цены.

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