Движение по Невскому проспекту открыли в полном объеме

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При этом обновление на главной улице Петербурга продолжаются.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

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Долгожданная новость для жителей Петербурга и гостей северной столицы. Движение на всех участках главной и самой известной городской магистрали — Невского проспекта — с этого дня вновь открыто в полном объеме. Его часть от площади Восстания до площади Александра Невского была на ремонте с конца июня.

За короткий срок там обновили дорожное покрытие, инженерные коммуникации, сделали разметку.

Впрочем, обновления продолжаются. Уже идет ремонт фасадов зданий на Невском. А в будущем году там закончат ремонт тротуаров.

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